Когда выйдут дешёвые модели революционных процессоров Intel Alder Lake, и сколько они будут стоить

Когда выйдут дешёвые модели революционных процессоров Intel Alder Lake, и сколько они будут стоитьВыйдут, предположительно, в январе
В канадском онлайн-магазине, название которого не раскрывается, появились цены младших моделей новой линейки процессоров от Intel. Это касается Core i3-12100F, Core i5-12400F, Core i5-12400 и Core i7-12700F. Стоят они $120, $200, $230 и $365 соответственно. На изображении цены представлены в канадских долларах, например, 455 CAD равен $365.
Если верить инсайдерам, эти процессоры будут официально представлены и, вероятно, начнут серийно выпускаться с января 2022 года.
Также отмечается, что накануне проводился тест одного из этих процессоров — Core i5-12400F. Устройство показало уровень производительности, равный процессору от AMD — Ryzen 5 5600X. При этом все бюджетные Alder Lake дешевле устройств AMD, даже после того, как компания опустила цены.