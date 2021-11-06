Когда выйдут дешёвые модели революционных процессоров Intel Alder Lake, и сколько они будут стоить

Если верить инсайдерам, эти процессоры будут официально представлены и, вероятно, начнут серийно выпускаться с января 2022 года.

Также отмечается, что накануне проводился тест одного из этих процессоров — Core i5-12400F. Устройство показало уровень производительности, равный процессору от AMD — Ryzen 5 5600X. При этом все бюджетные Alder Lake дешевле устройств AMD, даже после того, как компания опустила цены.