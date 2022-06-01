Когда выйдут видеокарты NVIDIA RTX 4090, 4080 и 4070

Источники издания VideoCardz рассказали, в какие сроки появятся те или иные модели.

Например, топовое решение — NVIDIA RTX 4090 — появится в продаже первой. Её стоит ждать на прилавках уже в августе 2022 года. Следом за ней выйдет RTX 4080, релиз которой намече нна сентябрь.

Наиболее дешёвая модель из всей троицы — RTX 4070 — поступит в продажу лишь в октябре текущего года.