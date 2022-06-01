Когда выйдут видеокарты NVIDIA RTX 4090, 4080 и 4070

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Когда выйдут видеокарты NVIDIA RTX 4090, 4080 и 4070Оказалось, что релиз новинок уже на носу
За последнее время в Сети появилось немало качественных утечек, связанных с новейшими видеокартами NVIDIA линейки Ada Lovelace. Вот и сейчас инсайдеры поделились очень интересной информацией.
Источники издания VideoCardz рассказали, в какие сроки появятся те или иные модели.
Например, топовое решение — NVIDIA RTX 4090 — появится в продаже первой. Её стоит ждать на прилавках уже в августе 2022 года. Следом за ней выйдет RTX 4080, релиз которой намече нна сентябрь.
Наиболее дешёвая модель из всей троицы — RTX 4070 — поступит в продажу лишь в октябре текущего года.
Напомним, что по последним данным, RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти. У RTX 4080 и 4070 данные показатели составят 16 и 12 ГБ соответственно.