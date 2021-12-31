Когда ждать первого крупного обновления Windows 11

По данным инсайдеров, первый подобный апдейт должен состояться уже летом 2022 года. Они ссылаются на заявление Microsoft, в котором открыто говорилось о релизе первого масштабного обновления для Windows 11 во второй половине года.

При этом уже в мае 2022-го ожидается выход предварительной версии Windows 11 22H2. Называться свежая версия будет Sun Valley 2.

Главным её нововведением должны стать полноценный ночной режим для всех программ, новые функции панели задач и виджеты на рабочем столе. Также в компании работают над апдейтом встроенных приложений («Блокнот», Groove Music и т.д).