Кого будут атаковать хакеры в 2022 году

Но самым большим активом для киберпреступников являются программы-вымогатели. Только в первом полугодии 2021 года их использование увеличилось на 30% по сравнению со всем 2020 годом. Значительная часть таких программ была найдена на устройствах сотрудников, работающих удалённо. Эта категория — одна из целей хакеров в следующем году.

Источник также приводит данные американского агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США FINCen. Согласно информации, от программ-вымогателей пострадали американская трубопроводная система Colonial Pipeline, крупный производитель говядины JBS, шведская сеть супермаркетов Coop и другие компании. То есть целью хакеров остаётся промышленный и торговый сектор.

С помощью банковских троянцев и рекламных приложений, которые не всегда можно выявить как вредоносные, злоумышленники будут атаковать мобильные устройства. В отношении банковских троянцев, аналитики предполагают, что мошенники будут развивать их и включать в них дополнительные функции, чтобы получать удалённый контроль над заражёнными гаджетами.