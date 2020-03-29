Коллекционную GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition продают почти за 400 тыс рублей

Цена за устройство и так не маленькая — почти 400 тыс рублей — но еще более обидным все это становится после того, как приходит понимание того, что прямой доставки в Россию данного лота нет, а значит, даже если у вас есть 4,9 тыс долларов США, вам дополнительно придется “раскошелиться” на доставку, осуществляемую сторонними сервисами.