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Коллекционную GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition продают почти за 400 тыс рублей
Практически полмиллиона за видеокарту, которая осенью станет тыквой...
Буквально недавно компания NVIDIA представила лимитированную версию своей флагманской видеокарты — GeForce RTX 2080 Ti — в стилистике ожидаемой игры Cyberpunk. Сейчас же устройство вполне себе можно купить любому желающему — правда, один из перекупщиков продает видеокарту почти за 400 тыс рублей.
Так, энтузиасты “откопали” на популярной онлайн-площадке eBay аккаунт продавца из США, который выставил на продажу RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition. Правда, сам продавец честно отмечает тот факт, что он вскрыл коробку с видеокартой для того, чтобы полюбоваться новинкой, а также ее протестировать. Кроме этого никаких манипуляций он с устройством не проводил.
Цена за устройство и так не маленькая — почти 400 тыс рублей — но еще более обидным все это становится после того, как приходит понимание того, что прямой доставки в Россию данного лота нет, а значит, даже если у вас есть 4,9 тыс долларов США, вам дополнительно придется “раскошелиться” на доставку, осуществляемую сторонними сервисами.