Компания экс-президента Intel начнёт продажу собственного 128-ядерного процессора до конца 2021 года

По словам самого Джеймса, отгрузка долгожданных процессоров начнётся уже в конце 2021 года. В то же время он сообщил, что его компания чуть позже намерена перейти на 5-нм техпроцесс. Также инженеры Ampere планируют разработать и перейти на собственную архитектуру, отказавшись от ARM, передаёт Хабр.

Напомним, что 128-ядерный чип, анонсированный в середине 2020 года, оснащён 128 физическими ядрами (без технологии многопоточности). Размер кэша L1 составляет 64 Кбайт, L2 — 1 МБ, а L3 — 32 МБ. И это для каждого из ядер. Тактовая частота каждого из них составляет 3.0 ГГц.