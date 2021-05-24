Компьютеры
Сегодня в 12:02
Компания экс-президента Intel начнёт продажу собственного 128-ядерного процессора до конца 2021 года
А чуть позже она хочет отказаться от ARM-архитектуры, заменив её своим решением
Около года назад компания Ampere Computing, основанная экс-президентом Intel Рене Джеймсом, анонсировала свой 128-ядерный ARM-процессор Altra Max. Теперь же стало известно, когда именно новинка поступит в продажу.
По словам самого Джеймса, отгрузка долгожданных процессоров начнётся уже в конце 2021 года. В то же время он сообщил, что его компания чуть позже намерена перейти на 5-нм техпроцесс. Также инженеры Ampere планируют разработать и перейти на собственную архитектуру, отказавшись от ARM, передаёт Хабр.
Напомним, что 128-ядерный чип, анонсированный в середине 2020 года, оснащён 128 физическими ядрами (без технологии многопоточности). Размер кэша L1 составляет 64 Кбайт, L2 — 1 МБ, а L3 — 32 МБ. И это для каждого из ядер. Тактовая частота каждого из них составляет 3.0 ГГц.