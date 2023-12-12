Компания Минобороны США всерьез взялась за квантовые компьютеры

Компания Минобороны США всерьез взялась за квантовые компьютерыDARPA открыла путь к практическим квантовым компьютерам
Программа DARPA ONISQ заявила о грандиозном прорыве, достигнутом в создании первой в мире квантовой схемы с логическими кубитами, что является ключевым достижением в квантовых вычислениях.
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Преодолевая печально известную высокую частоту ошибок квантовых процессоров, программа сосредоточилась на ридберговских кубитах, обеспечивающих однородность свойств и простоту манипулирования, что стало «решающим фактором».
DARPA соединила 48 логических кубитов, проложив путь к масштабируемым и транспортабельным квантовым процессорам. Это открытие ставит под сомнение прежние предположения и опровергает мнение о том, что для отказоустойчивого квантового компьютера необходимы миллионы кубитов.
Успех программы ONISQ демонстрирует возможности изучения различных платформ кубитов и открывает новые двери для потенциальных применений квантовых вычислений.