Компания Минобороны США всерьез взялась за квантовые компьютеры

Преодолевая печально известную высокую частоту ошибок квантовых процессоров, программа сосредоточилась на ридберговских кубитах, обеспечивающих однородность свойств и простоту манипулирования, что стало «решающим фактором».

DARPA соединила 48 логических кубитов, проложив путь к масштабируемым и транспортабельным квантовым процессорам. Это открытие ставит под сомнение прежние предположения и опровергает мнение о том, что для отказоустойчивого квантового компьютера необходимы миллионы кубитов.

Успех программы ONISQ демонстрирует возможности изучения различных платформ кубитов и открывает новые двери для потенциальных применений квантовых вычислений.