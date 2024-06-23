Компания Seagate начала торговать восстановленными жёсткими дисками

Отремонтированные накопители проходят несколько этапов контроля для получения сертификата соответствия. И только те диски, которые проходят все тесты, попадают в магазин б/у дисков Seagate в онлайн-магазине eBay.

Прежде всего о качестве отремонтированных устройств свидетельствуют сами покупатели: по словам заказчиков, накопители не выглядят как поддержанные, «имеют нулевое время включения» и отлично упакованы. Как отмечает портал tom's Hardware, на данный момент продано 784 диска с 99,1% положительных отзывов о работе устройств.

Продаются накопители ёмкостью 22 ГБ и стоимостью $311. На фоне подорожания жёстких дисков многие покупатели считают предложение Seagate выходом из ситуации.