Компьютеры
Сегодня 07:47
Компьютер Apple почти за 3,5 млн рублей поступил в продажу
В России данная версия, правда, пока недоступна
Apple начала официальные продажи собственного высококлассного компьютера для профессионального использования Mac Pro. И вместе с этим стала известна цена устройства на российском рынке.
Стартовая цена на компьютер в США составляет 5 999 долларов или 380 тыс рублей, в то время как максимальная конфигурация оценена уже в 52 599 долларов или 3,3 млн рублей. Важно отметить, что раздел с покупкой Mac Pro появился и в российском сегменте магазина Apple, правда кнопка “настроить” на данный момент еще неактивна. Стартовая цена на Mac Pro в России составляет 450 тыс рублей.
Вместе с профессиональным компьютером, компания Apple также начала продажи фирменного монитора Pro Display XDR, оснащенного Retina-дисплеем с разрешение 6K и диагональю 32 дюйма. Цена данного устройства в США составляет 4 999 долларов за версию со стандартным стеклом, в то время как в России за данный девайс попросят 380 тыс рублей.