Компьютер Apple почти за 3,5 млн рублей поступил в продажу

Стартовая цена на компьютер в США составляет 5 999 долларов или 380 тыс рублей, в то время как максимальная конфигурация оценена уже в 52 599 долларов или 3,3 млн рублей. Важно отметить, что раздел с покупкой Mac Pro появился и в российском сегменте магазина Apple, правда кнопка “настроить” на данный момент еще неактивна. Стартовая цена на Mac Pro в России составляет 450 тыс рублей.