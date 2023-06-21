Компьютер Mac Pro с отверстиями в корпусе протестировали в качестве тёрки

Отличительной особенностью устройства, помимо всего прочего, является дизайн. Внешняя решётка корпуса напоминает своим видом тёрку, что и навело экспертов на интересный эксперимент.

Они решили проверить, как хорошо компьютер справляется с задачей по натиранию сыра. Как оказалось, справляется достаточно посредственно.

Из прочего они обратили внимание на то, что внутри Mac Pro есть свободный слот под SSD, но самостоятельно установить туда ничего нельзя. Также невозможно установить собственную видеокарту.

При этом улучшенное охлаждение не даёт значительного прироста производительности по сравнению с компактным Mac Studio, который использует тот же чип M2 Ultra.