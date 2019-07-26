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Компьютеры
Сегодня 11:43

Компьютер, PS4, Xbox One и Nintendo Switch объединили в одном корпусе

Получилась просто какая-то коробка мечты любителя видеоигр
Origin PC занимается производством кастомных персональных компьютеров. Компания известна во всем мире благодаря различным интересными решениями при сборке ПК. А еще недавно она отметила десятилетний юбилей, создав уникальное в своем роде устройство — огромного франкенштейна под названием Big O, вмещающего в себе как мощный ПК, так и все современные консоли: Nintendo Switch, PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

Внутрь безумно мощного компьютера воткнули самые топовые на сегодняшний день комплектующие. Так, в качестве процессора в нем используется чип Intel Core i9-9900K, расположившийся на материнской плате от MSI модели MEG Z390 Godlike. Видеокарта используется также крайне непростая — NVIDIA Titan RTX, кто бы что ни говорил, мечта почти любого любителя видеоигр. Оперативной памяти в корпусе установлено 64 ГБ, также тут имеется парочка SSD-дисков Samsung EVO NVMe по 2 ТБ и жесткий диск Seagate BarraCuds на какие-то просто сумасшедшие 14 ТБ.

Цены у нового творения компании нет, так как она, к сожалению, не планирует продавать Big O потребителям. Устройство было создано лишь как способ отметить свое первое десятилетие на рынке.

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