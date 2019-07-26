Компьютер, PS4, Xbox One и Nintendo Switch объединили в одном корпусе

Внутрь безумно мощного компьютера воткнули самые топовые на сегодняшний день комплектующие. Так, в качестве процессора в нем используется чип Intel Core i9-9900K, расположившийся на материнской плате от MSI модели MEG Z390 Godlike. Видеокарта используется также крайне непростая — NVIDIA Titan RTX, кто бы что ни говорил, мечта почти любого любителя видеоигр. Оперативной памяти в корпусе установлено 64 ГБ, также тут имеется парочка SSD-дисков Samsung EVO NVMe по 2 ТБ и жесткий диск Seagate BarraCuds на какие-то просто сумасшедшие 14 ТБ.