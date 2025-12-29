Компьютер с DDR4 2666 и 3200 МГц сравнили в играх

The Last Of Us Part 2 шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 102 к/с (2666 МГц) и 117 к/с (3200 МГц).

Silent Hill f тестировалась на настройках графики Custom. В среднем здесь удалось получить 73 к/с (2666 МГц) и 77 к/с (3200 МГц).

Marvel's Spider Man 2 запускалась с пресетом Medium. Средний FPS находился в ней в районе 99 к/с (2666 МГц) и 106 к/с (3200 МГц).

В игре The Last Of Us Part 1 с графикой Medium средняя производительность составляла 88 к/с (2666 МГц) и 94 к/с (3200 МГц).

Where Winds Meet шла с пресетом Performance. В среднем частота кадров равнялась в этой игре 122 к/с (2666 МГц) и 139 к/с (3200 МГц).

Вывод

Увеличение частоты ОЗУ до 3200 МГц даст в FHD-играх прибавку 7% в среднем (96 к/с с 2666 МГц и 103 к/с с 3200 МГц).