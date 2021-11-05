Компьютер с новейшим процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой RTX 3090 побил мировой рекорд быстродействия

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Компьютер с новейшим процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой RTX 3090 побил мировой рекорд быстродействияПосмотрим, как будет работать в реальности
Греческий инсайдер OGS провёл тестирование новейшего процессора Intel Core i9-12900K в связке с видеокартой GeForce RTX 3090 в тесте 3DMark03. В результате процессор от Intel установил новый мировой рекорд.
Процессор был разогнан до скорости 7053 МГц, при активности четырёх ядер и четырёх потоков — прирост скорости составил 120,41%. Видеокарту инсайдер разогнал до 2805/1369 МГц, прирост скорости — 101,08% и 12,31% соответственно. В обоих случаях применялось азотное охлаждение устройств. Для теста использовалась память типа DDR5 SDRAM.
В результате теста был установлен новый абсолютный рекорд — 456381 балл.
Источник: Overclockers