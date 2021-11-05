Сегодня в 15:08

Компьютер с новейшим процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой RTX 3090 побил мировой рекорд быстродействия

Посмотрим, как будет работать в реальности

Греческий инсайдер OGS провёл тестирование новейшего процессора Intel Core i9-12900K в связке с видеокартой GeForce RTX 3090 в тесте 3DMark03. В результате процессор от Intel установил новый мировой рекорд.