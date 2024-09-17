Компьютерные корпуса и блоки питания AeroCool в РФ начнут выпускаться под брендом Formula V Line

После ухода AeroCool с российского рынка в июле 2024 года, Formula V Line продолжит поставки модернизированных продуктов для пользователей в России. Серия «Formula AC» начнет поступать в продажу с октября 2024 года и предложит проверенные решения для сборщиков ПК, экономных геймеров и энтузиастов.

Эта интеграция является частью стратегии Formula V Line по расширению присутствия на конкурентном рынке ПК-компонентов. Компания делает акцент на предоставлении надежных и доступных по цене продуктов, отвечающих высоким требованиям российских пользователей.