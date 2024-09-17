Компьютерные корпуса и блоки питания AeroCool в РФ начнут выпускаться под брендом Formula V Line

Опубликовано 17 сентября 2024, 17:301 мин.
Компьютерные корпуса и блоки питания AeroCool в РФ начнут выпускаться под брендом Formula V LineС октября 2024 года
Formula V Line, производитель компьютерных корпусов и систем охлаждения, сообщил о присоединении бывшей российской команды AeroCool. В результате интеграции компания представит линейку «Formula AC», которая включит популярные модели корпусов и блоков питания, ранее продававшиеся под брендом AeroCool.
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После ухода AeroCool с российского рынка в июле 2024 года, Formula V Line продолжит поставки модернизированных продуктов для пользователей в России. Серия «Formula AC» начнет поступать в продажу с октября 2024 года и предложит проверенные решения для сборщиков ПК, экономных геймеров и энтузиастов.
Эта интеграция является частью стратегии Formula V Line по расширению присутствия на конкурентном рынке ПК-компонентов. Компания делает акцент на предоставлении надежных и доступных по цене продуктов, отвечающих высоким требованиям российских пользователей.