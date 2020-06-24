Компьютеры Apple могут подорожать из-за перехода компании на собственные процессоры

По его словам, несмотря на кажущуюся простоту перехода с процессоров Intel, для Apple данный “маневр” может оказаться крайне трудозатратным. Да, у компании есть богатый опыт производства фирменных процессоров для целого списка устройств (iPhone, iPad, AirPods), но при этом даже в таких условиях производство ARM-процессора для собственных компьютеров и ноутбуков выйдет дороже, чем закупка решений от Intel, что в свою очередь несомненно приведет к удорожанию продукции для конечного потребителя.

Напомним, что в рамках прошедшей конференции для разработчиков WWDC 2020 яблочная компания объявила о плавном переходе на собственные процессоры, созданные на архитектуре ARM, при производстве компьютеров и ноутбуков. При этом компания не заявляла об окончательном отказе от чипов Intel, так что, вполне вероятно, в конечном итоге на рынке смогут существовать сразу две версии девайсов: на базе Intel, и на базе Apple Silicon.