Компьютеры на российских процессорах «Байкал» получили отечественную BIOS

Теперь же в сети появилась информация о том, что компьютеры, базирующиеся на одном из этих чипов, будут работать с российским Numa BIOS производства «НумаТех». Сообщается, что сотрудничество двух производителей нацелено на «развитие экосистемы ПО и создание средств защиты систем на базе процессоров Baikal».

На данный момент известно, что специалисты «НумаТеха» уже адаптировали свою разработку под материнскую плату Aquarius AQBM1000. Она, напомним, построена таким образом, чтобы работать в связке с процессором Baikal-M. При этом в ней представлены все функции, которые необходимы, чтобы отвечать «Требованиям к средствам доверенной загрузки».