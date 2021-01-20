Компьютеры на Windows 10 научились «ломать» при помощи одной ссылки

Для вашей же безопасности мы не станем публиковать всю ссылку целиком, отметив лишь, что в ней присутствует фрагмент с адресом Globalroot\device. Как сообщает Tom’s Guide, дыра работает на сборке Windows 10 версии 1709 и старее.

Судя по имеющейся информации, работает система следующим образом: пользователь открывает вредоносную ссылку, браузер пытается обратиться не к интернет-сайту, а к файлу внутри самой операционной системы. В результате этих манипуляций, компьютер пользователя зависает, выдавая «Синий экран».