Компьютеры
Сегодня 14:28
Компьютеры на Windows 10 научились «ломать» при помощи одной ссылки
Так что будьте осторожны и внимательны в ближайшее время
В последнее время в Windows 10 находят всё больше новых «дыр». Совсем недавно в сети появилась информация об уязвимости, нарушающей работу жёстких дисков, отформатированных в NTFS. Теперь же появилась информация о том, что компьютеры на Windows 10 научились «ломать» при помощи одной ссылки.
Для вашей же безопасности мы не станем публиковать всю ссылку целиком, отметив лишь, что в ней присутствует фрагмент с адресом Globalroot\device. Как сообщает Tom’s Guide, дыра работает на сборке Windows 10 версии 1709 и старее.
Судя по имеющейся информации, работает система следующим образом: пользователь открывает вредоносную ссылку, браузер пытается обратиться не к интернет-сайту, а к файлу внутри самой операционной системы. В результате этих манипуляций, компьютер пользователя зависает, выдавая «Синий экран».