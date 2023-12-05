Компьютеры на Windows стали хуже справляться с играми после недавнего обновления 23H2

Один из пострадавших пользователей, Анант Ачарья, пожаловался на форуме Microsoft на ухудшение производительности своего ноутбука HP Pavilion 2020 года выпуска.

До обновления устройство обеспечивало высокие частоты кадров в большинстве игр, достигая более 130 FPS в таких проектах, как Valorant, CS:GO и Grand Theft Auto 5 на высоких и ультра-настройках, и около 80-90 FPS в тяжелых AAA-играх, таких как Forza Horizon 5 на высоких настройках.

Однако после обновления 23H2 пользователь столкнулся с резкими падениями FPS и внезапными заиканиями в тех же играх.

Microsoft предложила решение, которое, по их словам, может исправить проблему без необходимости удаления обновления.

Пользователям рекомендуется сбросить Microsoft Defender с помощью нескольких команд PowerShell, перезагрузить ПК, а затем включить виртуализацию ЦП в BIOS. Далее необходимо открыть Windows Security и включить функцию «Целостность памяти» в настройках «Ядерной изоляции».

После перезагрузки компьютера, гипервизор будет запущен, и безопасность виртуализации будет включена, что должно решить проблемы с производительностью.

Вся суть использования Windows в качестве ОС.