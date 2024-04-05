Компьютеры с Windows 11 перестали обновляться из-за утилиты, возвращающей старый дизайн системы

Компания начала блокировать обновления системы для пользователей, на компьютерах которых установлена утилита StartAllBack, возвращающая классический вид меню «Пуск».

StartAllBack стала популярна среди пользователей, недовольных новым дизайном соответствующего меню в Windows 11.

Сама Microsoft, видимо, не то чтобы рада этому: компания начала блокировать работу программы и препятствовать обновлению своей ОС на компьютерах, где она установлена.

Пользователи, пытающиеся обновить Windows 11 с установленной StartAllBack, получают сообщение: «Это приложение не может быть запущено, так как оно вызывает проблемы с безопасностью или производительностью в Windows. Доступна новая версия. Проверьте у своего поставщика ПО наличие обновленной версии, совместимой с этой версией Windows».

Разработчик StartAllBack подтвердил проблему и сообщил, что переименование исполняемого файла программы позволяет обойти блокировку Microsoft.