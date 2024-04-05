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Компьютеры
Опубликовано 05 апреля 2024, 07:03
1 мин.

Компьютеры с Windows 11 перестали обновляться из-за утилиты, возвращающей старый дизайн системы

Низко, очень низко
Microsoft, похоже, не хочет, чтобы пользователи Windows 11 меняли дизайн системы с помощью сторонних программ.
Компьютеры с Windows 11 перестали обновляться из-за утилиты, возвращающей старый дизайн системы
© Neowin

Компания начала блокировать обновления системы для пользователей, на компьютерах которых установлена утилита StartAllBack, возвращающая классический вид меню «Пуск».

StartAllBack стала популярна среди пользователей, недовольных новым дизайном соответствующего меню в Windows 11.

Сама Microsoft, видимо, не то чтобы рада этому: компания начала блокировать работу программы и препятствовать обновлению своей ОС на компьютерах, где она установлена.

Пользователи, пытающиеся обновить Windows 11 с установленной StartAllBack, получают сообщение: «Это приложение не может быть запущено, так как оно вызывает проблемы с безопасностью или производительностью в Windows. Доступна новая версия. Проверьте у своего поставщика ПО наличие обновленной версии, совместимой с этой версией Windows».

Разработчик StartAllBack подтвердил проблему и сообщил, что переименование исполняемого файла программы позволяет обойти блокировку Microsoft.

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft