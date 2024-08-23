Конец эпохи: Microsoft удалит «Панель управления» в Windows 11

Эта знаковая часть операционной системы, появившаяся ещё в 1985 году, постепенно уступает место более современному приложению «Настройки».

Сначала замена «Панели управления» на «Настройки» была лишь слухами, но теперь Microsoft официально подтвердила, что работает над её удалением.

Хотя эта панель пока и остаётся в Windows для обеспечения совместимости с некоторыми старыми функциями, редмондцы ясно дали понять, что её дни сочтены.

Новый интерфейс «Настройки» стал основной точкой доступа к параметрам системы, предлагая более современный и удобный способ управления устройством.

Таким образом, если вы до сих пор привыкли использовать «Панель управления», пришло время адаптироваться к изменениям, ведь вскоре она исчезнет навсегда.