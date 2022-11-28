Конец эпохи: NVIDIA закроет производство легендарных видеокарт GTX 1660 и GTX 1660 Super

По данным наших коллег из ITHome, NVIDIA намерена прекратить производство сразу четырёх популярных моделей видеокарт: GTX 1660 и GTX 1660 Super, а также RTX 2060 и RTX 2060 Super. Им на замену, якобы, придут аналоги семейства RTX 30XX.

Стоит отметить, что все четыре модели многие годы находились в числе популярных моделей у ПК-игроков по версии статистики Steam. Они были выпущены в 2019 году с разницей в несколько месяцев.

Напомним, что ранее интернет-пользователи провели собственное исследование, которое показало, что RTX 4080 является одной из самых невыгодных по соотношению цена/производительность за многие годы существования модели.