Конец эпохи: NVIDIA закроет производство легендарных видеокарт GTX 1660 и GTX 1660 Super

Конец эпохи: NVIDIA закроет производство легендарных видеокарт GTX 1660 и GTX 1660 SuperА также две модели 2000-й серии
Не успели энтузиасты обсудить несостоятельность модели NVIDIA RTX 4080, как в Сети появилась новая информация, которая явно ударит по «зелёным».
Фото: Gigabyte
По данным наших коллег из ITHome, NVIDIA намерена прекратить производство сразу четырёх популярных моделей видеокарт: GTX 1660 и GTX 1660 Super, а также RTX 2060 и RTX 2060 Super. Им на замену, якобы, придут аналоги семейства RTX 30XX.
Стоит отметить, что все четыре модели многие годы находились в числе популярных моделей у ПК-игроков по версии статистики Steam. Они были выпущены в 2019 году с разницей в несколько месяцев.
Напомним, что ранее интернет-пользователи провели собственное исследование, которое показало, что RTX 4080 является одной из самых невыгодных по соотношению цена/производительность за многие годы существования модели.