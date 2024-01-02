Конец эпохи: Steam перестал работать на любой Windows, кроме 10 и 11

Теперь фирменное приложение не будет работать на ПК и ноутбуках, управляемых этими устаревшими версиями операционной системы от Microsoft.

Данное решение Valve означает, что геймерам, желающим продолжить использование Steam, необходимо будет перейти на более новые версии Windows — Windows 10 или Windows 11.

Те же пользователи, чьи устройства не поддерживают эти версии ОС, явно будут вынуждены обновить не только программное, но и аппаратное обеспечение.

Основной причиной прекращения поддержки старых версий Windows является тот факт, что основные функции Steam тесно связаны с актуальной версией браузера Google Chrome, который также не поддерживает эти ОС.

Отметим, что согласно статистике Steam за ноябрь 2023 года, число пользователей Windows 7 среди геймеров сервиса составляло менее 1%, а доля Windows 8 и Windows 8.1 была еще меньше.