Конец эпохи: Steam перестал работать на любой Windows, кроме 10 и 11

Конец эпохи: Steam перестал работать на любой Windows, кроме 10 и 11Во всем виновата Google
Компания Valve объявила о прекращении поддержки операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 в Steam.
Теперь фирменное приложение не будет работать на ПК и ноутбуках, управляемых этими устаревшими версиями операционной системы от Microsoft.
Данное решение Valve означает, что геймерам, желающим продолжить использование Steam, необходимо будет перейти на более новые версии Windows — Windows 10 или Windows 11.
Те же пользователи, чьи устройства не поддерживают эти версии ОС, явно будут вынуждены обновить не только программное, но и аппаратное обеспечение.
Основной причиной прекращения поддержки старых версий Windows является тот факт, что основные функции Steam тесно связаны с актуальной версией браузера Google Chrome, который также не поддерживает эти ОС.
Отметим, что согласно статистике Steam за ноябрь 2023 года, число пользователей Windows 7 среди геймеров сервиса составляло менее 1%, а доля Windows 8 и Windows 8.1 была еще меньше.