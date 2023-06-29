Конгресс США с опозданием узнал о взломе хакерами их Минздрава

Одним из ведомств, подвергшихся точечной атаке, стал Минздрав США. Судя по всему, атака началась ещё в середине июня, одновременно с компрометацией других ведомств, и закончилась на днях.

Как заявил один из источников, хакеры выкрали и рассекретили данные десятков тысяч граждан, но атака не затронула системы министерства. Причиной атаки считают уязвимость в приложении MOVEit.

Исполнителями атаки назвали группировку CLOP — команду руссоязычных хакеров. Но доказательств, как водится, не представили.