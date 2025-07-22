Конгрессмен США выступил против возобновления поставок чипов Nvidia H20 в Китай

Опубликовано 22 июля 2025, 06:001 мин.
Конгрессмен США выступил против возобновления поставок чипов Nvidia H20 в КитайРеспубликанец опасается усиления китайского ИИ
Американский конгрессмен-республиканец Джон Муленаар выступил с критикой решения разрешить Nvidia возобновить поставки своих чипов H20 в Китай. По его мнению, это может способствовать ускоренному развитию китайских технологий искусственного интеллекта (ИИ) и подорвать преимущество США в этой сфере.
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В письме министру торговли США он выразил обеспокоенность тем, что такие поставки дадут Китаю возможность создавать более мощные ИИ-модели, которые могут быть использованы как в военных целях, так и для внутренней цензуры. Конгрессмен также потребовал предоставить подробную информацию о планах по лицензированию экспорта этих чипов, включая количество устройств и список получателей.
Изначально экспорт H20 был запрещен в апреле по соображениям национальной безопасности. Однако недавно Nvidia заявила, что получит разрешения на поставки в рамках новой политики. Это вызвало волну вопросов и критику со стороны некоторых законодателей, включая представителей обеих партий.