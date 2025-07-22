Конгрессмен США выступил против возобновления поставок чипов Nvidia H20 в Китай

В письме министру торговли США он выразил обеспокоенность тем, что такие поставки дадут Китаю возможность создавать более мощные ИИ-модели, которые могут быть использованы как в военных целях, так и для внутренней цензуры. Конгрессмен также потребовал предоставить подробную информацию о планах по лицензированию экспорта этих чипов, включая количество устройств и список получателей.

Изначально экспорт H20 был запрещен в апреле по соображениям национальной безопасности. Однако недавно Nvidia заявила, что получит разрешения на поставки в рамках новой политики. Это вызвало волну вопросов и критику со стороны некоторых законодателей, включая представителей обеих партий.