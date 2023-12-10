Контрабандист пытался вывести из Китая 300 видеокарт… в инвалидной коляске

Мужчина передвигался на электрической инвалидной коляске, пытаясь проехать незамеченным для таможенного контроля. Но как раз из-за коляски на него обратили внимание сотрудники. Незадачливого контрабандиста отправили на досмотр и нашли в нижнем отсеке инвалидной коляски целую партию видеокарт.

Всего таможенники насчитали 300 устройств. Как подчёркивается в материале издания Gizmochina, этот случай особенно примечателен своим масштабом и изобретательным методом сокрытия контрабанды. Использование электрической инвалидной коляски в качестве места для хранения такого груза подчёркивает, на что готовы пойти люди, чтобы обойти таможенные правила.