«Коварный» китайский полупроводниковый всплеск: как Huawei обошла санкции США в 2023 году

Секретная стратегия Huawei включает в себя инвестиционный фонд правительства города Шэньчжэнь, что позволило им построить самодостаточную сеть по производству микросхем, незаметно получив доступ к передовым технологиям литографии.

Недавний запуск серии Mate 60 в сочетании с фондом в 40 миллиардов долларов для развития индустрии чипов демонстрирует хоть и растущую «зависимость» Китая, но уже от местной цепочки поставок.

В то время как технологическая «война» между США и Китаем продолжается, китайские чипы свидетельствуют о том, что они не просто догоняют, а стремятся возглавить глобальную гонку полупроводников.

Смогут ли китайские ИИ-ускорители превзойти аналоги Nvidia?