«Коварный» китайский полупроводниковый всплеск: как Huawei обошла санкции США в 2023 году

«Коварный» китайский полупроводниковый всплеск: как Huawei обошла санкции США в 2023 годуТо ли еще будет
Вопреки всему Huawei выходит победителем в технологической «войне», преодолевая санкции США и выпуская Kirin 9000S, отмечают эксперты. Санкции Трампа в прошлом вынудили Huawei положиться на местных чипмейкеров, и теперь китайские инвестиции в чипы окупаются: международная корпорация Semiconductor Manufacturing (SMIC) совершила удивительный скачок с 14 нм на 7 нм всего за два года.
Секретная стратегия Huawei включает в себя инвестиционный фонд правительства города Шэньчжэнь, что позволило им построить самодостаточную сеть по производству микросхем, незаметно получив доступ к передовым технологиям литографии.
Недавний запуск серии Mate 60 в сочетании с фондом в 40 миллиардов долларов для развития индустрии чипов демонстрирует хоть и растущую «зависимость» Китая, но уже от местной цепочки поставок.
В то время как технологическая «война» между США и Китаем продолжается, китайские чипы свидетельствуют о том, что они не просто догоняют, а стремятся возглавить глобальную гонку полупроводников.
Смогут ли китайские ИИ-ускорители превзойти аналоги Nvidia?