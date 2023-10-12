Кроме Google хакеры начали проводить мощные DDoS-атаки на Amazon и Cloudflare

Все техногиганты говорят о беспрецедентной мощности проводимых атак и считают, что они связаны с уязвимостью во второй версии сетевых протоколов HTTP. По этой причине злоумышленникам удаётся проводить миллионы несанкционированных запросов в секунду.

По информации, Google подверглась DDoS-атаке в 7 раза мощнее предыдущей, в Amazon заявили о принципиально новом типе атак, с которым ранее не сталкивались, специалисты Cloudflare говорят об увеличении мощности атак в 3 раза.