Крупнейшее обновление Windows 10 со времён релиза выйдет в 2021 году
Главным нововведением, которое принесёт обновление, станет свежий пользовательский интерфейс Windows 10, сообщает Windows Central. Мало того, что все окна наконец-то будут скруглены, пользователи также получат возможность более тонко настраивать внешний вид системы.
Так, например, Microsoft позволит выбирать, как именно будет выглядеть меню «Пуск» в Windows 10: в традиционном стиле или обновлённом, схожем с таковым в Windows 10X. При этом многие элементы операционной системы будут перенесены из «Панели задач» в «Центр уведомлений», который также будет осовременен.
На данный момент всё ещё нет абсолютно точной информации, когда именно стоит ждать крупного апдейта. Но если верить данным инсайдеров, релиз может состояться в рамках Windows 10 October 2021 Update (21H2) в октябре этого года.