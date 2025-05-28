Крупнейший производитель памяти в Китае завершит выпуск DDR4 к середине 2026 года

Решение связано с усилиями Пекина занять лидирующие позиции в сфере ИИ и облачных технологий — в том числе за счет перехода на более современные решения.

Хотя CXMT начала массовое производство DDR4 только в конце 2024 года, уже сейчас компания переключает внимание на разработку HBM-чипов. По данным DigiTimes, валидация HBM3 от CXMT может завершиться до конца 2025 года.

Планы CXMT вызвали удивление у рынка, особенно на фоне роста цен на DDR4 — дефицит уже привел к скачку стоимости отдельных 8 ГБ чипов на 150%. Аналитики ожидают, что уведомление о прекращении поддержки DDR4 появится уже в III квартале 2025 года.

При этом не вся DDR4 уйдет с рынка. CXMT продолжит поставки для GigaDevice, а Samsung и SK hynix сохранят отдельные линии производства без использования EUV, оставив DDR4 как доступный вариант для массового сегмента.