Крупнейший производитель жёстких дисков идёт ко дну из-за снижения спроса на HDD

Компания Trendfocus опубликовала отчёт по предварительным объёмам поставок накопителей на базе жёстких дисков за первый квартал 2019 года. Как оказалось, компания Western Digital сильнее всех других производителей сократила поставки винчестеров.

По сравнению с прошлогодним результатом, продажи винчестеров Western Digital упали на 25–26,1 % до 26,90–27,30 млн штук. При этом доля рынка компании составляет 35,1%.

Seagate находится на первом месте с 41% от общих продаж жёстких дисков. За квартал она продала 31,4-31,8 млн винчестеров, что на 14,4-13,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Toshiba получила долю в 23,9-24%, продав 18,3-18,7 млн винчестеров. Продажи сократились на 11,3-9,3%.

При этом суммарные продажи продажи составили 76,6-77,8 млн штук, что на 18,3-17% меньше поставок винчестеров в прошлом году.