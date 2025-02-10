Крупный ритейлер раньше времени раскрыл цену процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D

Для сравнения, Ryzen 7 9800X3D, официально стоящий $479, уже сложно найти по рекомендованной цене из-за высокого спроса. Ожидается, что новые X3D-чипы AMD также станут популярны среди геймеров благодаря увеличенному объему 3D V-Cache.

AMD пока не объявила точную дату выхода процессоров, но утечка на Newegg указывает, что релиз может состояться в ближайшее время.