KTC представила Android-монитор на 24” с 8 ГБ оперативки и всего за $144

Новинка уже появилась на JD.com по цене 1299 юаней (около $144), а с учётом субсидий в отдельных регионах её можно купить примерно за 1039 юаней.

Монитор получил IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Встроенный восьмиядерный процессор RK3576s дополнен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.