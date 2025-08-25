KTC представила Android-монитор на 24” с 8 ГБ оперативки и всего за $144

Опубликовано 25 августа 2025, 07:151 мин.
KTC представила Android-монитор на 24” с 8 ГБ оперативки и всего за $144Удивительное чудо техники
Компания KTC представила необычный 24,5-дюймовый монитор A25Q8, работающий на Android 14 и оснащённый собственной «начинкой», что делает его скорее гибридом дисплея и смарт-устройства.
Новинка уже появилась на JD.com по цене 1299 юаней (около $144), а с учётом субсидий в отдельных регионах её можно купить примерно за 1039 юаней.
Монитор получил IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Встроенный восьмиядерный процессор RK3576s дополнен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Также есть фронтальная камера на 8 Мп, что позволяет использовать устройство для видеозвонков без подключения дополнительных гаджетов.
В корпус встроены динамики (два по 8 Вт и два по 4 Вт), модуль Bluetooth 5.2 и «полнофункциональный» USB-C. Поддерживается режим расширения для ноутбуков, что делает A25Q8 ещё и полноценным внешним монитором по одному кабелю.