Курс Bitcoin снова начал расти

Как отмечается, произошёл резкий скачок курса в течение последних суток, чего не наблюдалось с июля. При этом вместе с Bitcoin начали дорожать и другие криптовалюты: Ethereum, Litecoin и EOS.

Эксперты подчёркивают, что упадок курса Bitcoin и другой «крипты», равно как и внезапный подъём, вызваны неясностью будущего криптовалют в мире. Прежде всего это политика Китая и США. В Китае государство всерьёз взялось за контроль криптовалют и в итоге все подобные финансовые операции запрещены. В США запретов как таковых нет, но власти говорят о необходимости снижения активности криптовалютной торговли.