Квантовый коллапс: США и Китай вступили в гонку с высокими ставками

Момент, когда большинство современных методов защиты информации станут бесполезны, называют «Днем Q». Так, на фоне обвинений в массовом сборе данных США и Китай борются за квантовое превосходство, причем обе страны обвиняют друг друга в шпионаже беспрецедентного масштаба. ФБР утверждает, что хакерские программы Китая превосходят программы всех крупных государств вместе взятых, а Китай обвиняет Агентство национальной безопасности США в систематических атаках.

С появлением на горизонте квантовых компьютеров усиливается гонка за создание несокрушимого шифрования. США и их союзники занимаются постквантовой криптографией, укрепляя коды против квантовых угроз. Тем временем Китай вкладывает миллиарды в квантовые коммуникационные сети, стремясь создать теоретически невзламываемые системы.

По мере того как идет обратный отсчет до «Дня Q», ставки высоки как никогда. Гонка за квантовое господство определит не только судьбу военной и экономической безопасности, но и целостность цифрового мира, на который мы полагаемся.