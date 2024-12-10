Компьютеры
Опубликовано 10 декабря 2024, 20:15
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Квантовый компьютер Google на новом чипе решил сложнейшую задач за пять минут

В ином случае на неё ушло бы 10 септиллионов лет
Квантовый компьютер Google решил задачу, для которой нужны 10 септиллионов лет. Инженеры Google продемонстрировали ещё один шаг в развитии квантовых компьютеров. Им удалось решить сложнейшую математическую задачу, на решение которой даже самые мощные из известных компьютеров потратили бы не менее 10 септиллионов лет.
Квантовый компьютер Google на новом чипе решил сложнейшую задач за пять минут

© Google

Квантовый компьютер Google получил новый квантовый чип Willow. Чип позволил компьютеру решить задачу всего за пять минут. А 10 септиллионов лет, которые потребовались бы для её решения, — больше, чем возраст Вселенной.

Как сообщили разработчики, процессор Willow оснащён 105 кубитами, служащими фундаментальными компонентами квантовых компьютеров. Кубиты имеют высокую производительность, но легко выдают неверные данные из-за малейших помех. По этой причине квантовые компьютеры пока не имеют практического применения, а из-за того, что эти машины склонны к ошибкам, ещё и малополезны в сферах, требующих точных вычислений.

Инженеры сообщили, что на сегодняшний научились корректировать ошибки в реальном времени, и это — ключевой шаг к созданию практичных квантовых компьютеров.

По словам основателя Google Quantum AI Хартмута Невена, вендор уже в 2025 году представит реальный пример использования квантового компьютера.