Квантовый компьютер Google на новом чипе решил сложнейшую задач за пять минут

Квантовый компьютер Google получил новый квантовый чип Willow. Чип позволил компьютеру решить задачу всего за пять минут. А 10 септиллионов лет, которые потребовались бы для её решения, — больше, чем возраст Вселенной.

Как сообщили разработчики, процессор Willow оснащён 105 кубитами, служащими фундаментальными компонентами квантовых компьютеров. Кубиты имеют высокую производительность, но легко выдают неверные данные из-за малейших помех. По этой причине квантовые компьютеры пока не имеют практического применения, а из-за того, что эти машины склонны к ошибкам, ещё и малополезны в сферах, требующих точных вычислений.

Инженеры сообщили, что на сегодняшний научились корректировать ошибки в реальном времени, и это — ключевой шаг к созданию практичных квантовых компьютеров.

По словам основателя Google Quantum AI Хартмута Невена, вендор уже в 2025 году представит реальный пример использования квантового компьютера.