Квантовый компьютер Google на новом чипе решил сложнейшую задач за пять минут

Квантовый компьютер Google на новом чипе решил сложнейшую задач за пять минутВ ином случае на неё ушло бы 10 септиллионов лет
Квантовый компьютер Google получил новый квантовый чип Willow. Чип позволил компьютеру решить задачу всего за пять минут. А 10 септиллионов лет, которые потребовались бы для её решения, — больше, чем возраст Вселенной.
Как сообщили разработчики, процессор Willow оснащён 105 кубитами, служащими фундаментальными компонентами квантовых компьютеров. Кубиты имеют высокую производительность, но легко выдают неверные данные из-за малейших помех. По этой причине квантовые компьютеры пока не имеют практического применения, а из-за того, что эти машины склонны к ошибкам, ещё и малополезны в сферах, требующих точных вычислений.
Инженеры сообщили, что на сегодняшний научились корректировать ошибки в реальном времени, и это — ключевой шаг к созданию практичных квантовых компьютеров.
По словам основателя Google Quantum AI Хартмута Невена, вендор уже в 2025 году представит реальный пример использования квантового компьютера.