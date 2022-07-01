«Лаборатория Касперского» нашла хорошо замаскированный вирус для слежки за госорганами

SessionManager — бэкдор и предназначен для тайного слежения за жертвой, проникновения в IT-инфраструктуру компаний, чтения служебной почты, распространение вредоносного ПО и удалённого управления заражёнными серверами.

Жертвами стали государственные организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России.

На данный момент бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях.

«Злоумышленники внедряют зловред дистанционно в виде модуля для Microsoft IIS — набора веб-сервисов, включающего в себя почтовый сервер Exchange. С работой этого сервера сталкивается любой сотрудник компании при использовании корпоративной почты Microsoft», — сказано в сообщении «Лаборатории Касперского».