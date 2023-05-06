«Лаборатория Касперского» похвалила российские компании за лучшее реагирование на киберугрозы, чем на Западе

Новикова отметила, что российские компании чувствительны к подобным угрозам и быстро на них реагируют. Она привела пример одной из компаний, специалисты которой изучали потенциальные угрозы для своих клиентов и начали сталкиваться в даркнете с хакерскими объявлениями о других крупных компаниях и решили тоже уведомить их об угрозах. По словам эксперта, российские компании в этом отношении «молодцы».

Чего нельзя сказать о западных коллегах: зарубежные организации, нередко реагируют на такие угрозы «спустя рукава». При этом «Лаборатория Касперского» неоднократно обращалась к западным компаниям с предложением помочь в защите от киберинцидентов, объясняя, что это бесплатно, но даже не получила ответа.