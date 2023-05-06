«Лаборатория Касперского» похвалила российские компании за лучшее реагирование на киберугрозы, чем на Западе

«Лаборатория Касперского» похвалила российские компании за лучшее реагирование на киберугрозы, чем на ЗападеИ таких случаев много
Эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова положительно оценила усилия российских компаний по предотвращению утечек корпоративных и пользовательских данных.
Новикова отметила, что российские компании чувствительны к подобным угрозам и быстро на них реагируют. Она привела пример одной из компаний, специалисты которой изучали потенциальные угрозы для своих клиентов и начали сталкиваться в даркнете с хакерскими объявлениями о других крупных компаниях и решили тоже уведомить их об угрозах. По словам эксперта, российские компании в этом отношении «молодцы».
Чего нельзя сказать о западных коллегах: зарубежные организации, нередко реагируют на такие угрозы «спустя рукава». При этом «Лаборатория Касперского» неоднократно обращалась к западным компаниям с предложением помочь в защите от киберинцидентов, объясняя, что это бесплатно, но даже не получила ответа.
В 2022 году мы нашли около 300 таких инцидентов, из них 43 относились к России, причём в половине кейсов компании были готовы оперативно реагировать, хотели получить всю информацию об угрозе. Половина — очень хороший показатель, в целом российские компании с этой точки зрения молодцы.