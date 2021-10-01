«Лаборатория Касперского» рассказала о количестве запросов властей о данных пользователей

По сообщениям источника со ссылкой на т.н. отчёт прозрачности «Лаборатории Касперского», в 2020 году компания получила 160 запросов из 15 стран мира, в том числе из России. В первом полугодии 2021 года было 105 запросов из 17 стран мира. Отмечается, что наибольшее количество запросов было от российских властей: 93 — в 2020 году и 49 запросов в течение первых 6 месяцев 2021. Также было 23 и 12 запросов от властей Южной Кореи, от Франции указаны 11 запросов за 2020 год, а также от Японии — 10 запросов в текущем году.

Как отмечает источник, 15% запросов предполагали получение данных пользователей. Такие запросы исходили по большей части от российских правоохранительных органов. Как отмечается, под такими данными подразумевается различная информация, добровольно предоставленная пользователями для повышения производительности продуктов «Лаборатории Касперского». К примеру, это информация о лицензии или версии операционной системы. Но компания не обрабатывает и не хранит такие данные, поэтому все подобные запросы были отклонены.