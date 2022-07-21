«Лаборатория Касперского» рассказала о самой длинной хакерской атаке в России

По словам Гутникова, самая длинная атака произошла в мае 2022 года и длилась почти 29 дней. В целом длительность DDoS-атак выросла с 40 часов в апреле до 57 часов в мае.

Сейчас и длительность, и количество атак снижается, сейчас их в 4 раза меньше, чем марте, но в 2 раза больше, чем в июне 2021 года. Также наблюдается изменение от общих атак к целевым: киберпреступники готовятся к ним основательно, изучают специфику каждого атакуемого ресурса. Такие атаки труднее обнаружить и остановить.

«В начале 2022 года в DDoS-атаках участвовало большое количество так называемых хактивистов, но затем их доля в общем количестве сократилась, и мы стали чаще фиксировать нападения, подготовленные профессиональными злоумышленниками. Об этом свидетельствует увеличившаяся в разы длительность атак и уровень их исполнения», — объяснил Александр Гутников.