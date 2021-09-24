«Лаборатория Касперского» закрыла в Linux лазейки для хакеров

Как пишет источник со ссылкой на «Лабораторию Касперского», на фоне всё более частых атак на Linux-сервера решение, которое предлагает компания, защищает от хакерских атак конечные точки сети. К тому же важным фактором является быстрое обнаружение компрометации сервера.

В Kaspersky Endpoint Security добавлен новый инструмент – контроль приложений для рабочих нагрузок Linux. Это список для добавления приложений и исполняемых файлов, которым нельзя запускаться в системе. Для системных администраторов есть функция настройки политик для отдельных машин.

Отличительной особенностью предлагаемого решения компания называет возможность запрета запуска программ по умолчанию. Если включена такая функция, запустятся только программы, специально внесённые в список, утвержденный пользователем.