Lamptron представила кулер CPU ST060 со встроенным экраном

Дизайн включает в себя никелированную медную плату, отводящую тепло от процессора к двум радиаторам. Шесть 6-миллиметровых тепловых труб служат транспортными магистралями для тепла. Два 120-миллиметровых вентилятора не-RGB отвечают за рассеивание тепла. Интегрированный LCD-экран размером 6 дюймов размещен горизонтально сверху ST060 и предоставляет возможность мониторинга системы или использования в качестве вторичного дисплея.

Экран требует два кабеля для правильной работы: стандартный USB Type-A и HDMI. Комплект поставки включает необходимые мини-USB и HDMI-кабели, а также USB-накопитель с предустановленным программным обеспечением и инструкциями.