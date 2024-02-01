Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 01 февраля 2024, 23:08
1 мин.

Lamptron представила кулер CPU ST060 со встроенным экраном

Размером в 6 дюймов
Lamptron выпустила кулер CPU ST060. Одной из особенностей ST060 является встроенный шестидюймовый экран Full HD, который позволяет отслеживать параметры системы или использовать его в качестве второго дисплея.

Размеры кулера CPU ST060 составляют 128×153×168 мм, он оснащен большими воздушными кулерами, такими как Thermalright Peerless Assassin 120 SE или DeepCool Assassin IV. Обладает двойной башенной конструкцией, способной рассеивать до 260 Вт тепла.

Lamptron представила кулер CPU ST060 со встроенным экраном
© Lamptron

Дизайн включает в себя никелированную медную плату, отводящую тепло от процессора к двум радиаторам. Шесть 6-миллиметровых тепловых труб служат транспортными магистралями для тепла. Два 120-миллиметровых вентилятора не-RGB отвечают за рассеивание тепла. Интегрированный LCD-экран размером 6 дюймов размещен горизонтально сверху ST060 и предоставляет возможность мониторинга системы или использования в качестве вторичного дисплея.

Экран требует два кабеля для правильной работы: стандартный USB Type-A и HDMI. Комплект поставки включает необходимые мини-USB и HDMI-кабели, а также USB-накопитель с предустановленным программным обеспечением и инструкциями.

Lamptron представила кулер CPU ST060 со встроенным экраном
© Lamptron
Источник:Lamptron
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
,
#компьютер
,
#кулер
,
#CPU кулер
,
#процессор