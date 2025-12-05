Компьютеры
Опубликовано 05 декабря 2025, 07:01
1 мин.

Легендарную 3dfx Voodoo2 1998 года запустили на ПК с Ryzen 9 9900X и Windows 11

Внезапное оживление старичка
YouTube-энтузиаст Omores проверил, возможно ли оживить видеокарту 3dfx Voodoo2 1998 года на современном ПК. И добился успеха.
© Tom's Hardware

Он подключил GPU с 12 МБ памяти к системе на базе Ryzen 9 9900X и Windows 11, используя переходник PCI-to-PCIe и экспериментальные 64-битные драйверы, созданные ещё в 2006 году.

Сначала блогер протестировал Voodoo2 на Windows 98, убедившись, что «железо» исправно. Затем перешёл на Windows 10 32-бит с любительскими драйверами — карта также работала.

Главный челлендж начался на Windows 10/11 x64: оригинальные драйверы 3dfx таких систем не поддерживают. Однако проект Glide x64, основанный на старых NT-драйверах, позволил запустить карту и в Windows 11.

© Tom's Hardware

После отключения проверки подписи и смены PCI-слота, Voodoo2 успешно заработала, включая ускорение в старых играх.

Omores попытался запустить и SLI из двух Voodoo2, но система не выдержала. Тем не менее, эксперимент доказал: видеокарта 1998 года всё ещё способна работать в современной конфигурации.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
