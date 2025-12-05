Легендарную 3dfx Voodoo2 1998 года запустили на ПК с Ryzen 9 9900X и Windows 11

Он подключил GPU с 12 МБ памяти к системе на базе Ryzen 9 9900X и Windows 11, используя переходник PCI-to-PCIe и экспериментальные 64-битные драйверы, созданные ещё в 2006 году.

Сначала блогер протестировал Voodoo2 на Windows 98, убедившись, что «железо» исправно. Затем перешёл на Windows 10 32-бит с любительскими драйверами — карта также работала.

Главный челлендж начался на Windows 10/11 x64: оригинальные драйверы 3dfx таких систем не поддерживают. Однако проект Glide x64, основанный на старых NT-драйверах, позволил запустить карту и в Windows 11.