Легендарную 3dfx Voodoo2 1998 года запустили на ПК с Ryzen 9 9900X и Windows 11

Легендарную 3dfx Voodoo2 1998 года запустили на ПК с Ryzen 9 9900X и Windows 11Внезапное оживление старичка
Он подключил GPU с 12 МБ памяти к системе на базе Ryzen 9 9900X и Windows 11, используя переходник PCI-to-PCIe и экспериментальные 64-битные драйверы, созданные ещё в 2006 году.
Сначала блогер протестировал Voodoo2 на Windows 98, убедившись, что «железо» исправно. Затем перешёл на Windows 10 32-бит с любительскими драйверами — карта также работала.
Главный челлендж начался на Windows 10/11 x64: оригинальные драйверы 3dfx таких систем не поддерживают. Однако проект Glide x64, основанный на старых NT-драйверах, позволил запустить карту и в Windows 11.
После отключения проверки подписи и смены PCI-слота, Voodoo2 успешно заработала, включая ускорение в старых играх.
Omores попытался запустить и SLI из двух Voodoo2, но система не выдержала. Тем не менее, эксперимент доказал: видеокарта 1998 года всё ещё способна работать в современной конфигурации.