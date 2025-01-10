Lenovo анонсировала свой первый OLED-монитор Legion PRO 34WD-10

Новинка получила 34-дюймовую изогнутую панель с радиусом кривизны 800R, разрешением WQHD (3440 x 1440) и частотой обновления 240 Гц.

Дисплей выполнен на PureSight OLED-панели с яркостью до 1300 нит, временем отклика 0.03 мс, цветовым охватом 98.5% DCI-P3 и 99% sRGB, а также поддерживает глубину цвета 10 бит.

Устройство сертифицировано по стандартам DisplayHDR TrueBlack 400 и ClearMR 13000, что обеспечивает великолепное качество изображения.