Lenovo анонсировала свой первый OLED-монитор Legion PRO 34WD-10

Lenovo анонсировала свой первый OLED-монитор Legion PRO 34WD-10Интригующая новинка
Новинка получила 34-дюймовую изогнутую панель с радиусом кривизны 800R, разрешением WQHD (3440 x 1440) и частотой обновления 240 Гц.
Дисплей выполнен на PureSight OLED-панели с яркостью до 1300 нит, временем отклика 0.03 мс, цветовым охватом 98.5% DCI-P3 и 99% sRGB, а также поддерживает глубину цвета 10 бит.
Устройство сертифицировано по стандартам DisplayHDR TrueBlack 400 и ClearMR 13000, что обеспечивает великолепное качество изображения.
Монитор также может похвастаться встроенными динамиками по 5 Вт, поддержкой подключения через USB-C с подачей питания до 140 Вт, а также портами HDMI 2.1, DP 1.4 и 2.5G RJ45.
Среди умных функций — обнаружение пользователя: монитор автоматически уходит в спящий режим, если перед ним никого нет, что помогает экономить энергию и продлевает срок службы панели.