Компьютеры
Опубликовано 10 января 2025, 07:36
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Lenovo анонсировала свой первый OLED-монитор Legion PRO 34WD-10

Интригующая новинка
На CES 2025 компания Lenovo анонсировала Legion PRO 34WD-10 — свой первый OLED-монитор под брендом Legion.
Lenovo анонсировала свой первый OLED-монитор Legion PRO 34WD-10
© ITHome

Новинка получила 34-дюймовую изогнутую панель с радиусом кривизны 800R, разрешением WQHD (3440 x 1440) и частотой обновления 240 Гц.

Дисплей выполнен на PureSight OLED-панели с яркостью до 1300 нит, временем отклика 0.03 мс, цветовым охватом 98.5% DCI-P3 и 99% sRGB, а также поддерживает глубину цвета 10 бит.

Устройство сертифицировано по стандартам DisplayHDR TrueBlack 400 и ClearMR 13000, что обеспечивает великолепное качество изображения.

Lenovo анонсировала свой первый OLED-монитор Legion PRO 34WD-10
© ITHome

Монитор также может похвастаться встроенными динамиками по 5 Вт, поддержкой подключения через USB-C с подачей питания до 140 Вт, а также портами HDMI 2.1, DP 1.4 и 2.5G RJ45.

Среди умных функций — обнаружение пользователя: монитор автоматически уходит в спящий режим, если перед ним никого нет, что помогает экономить энергию и продлевает срок службы панели.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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