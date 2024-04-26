Lenovo представила флагманский ПК на базе китайского процессора Zhaoxin KX-7000

Среди них Lenovo, Tsinghua, Ziguang, Ruijie, Honghe и Seewo. На недавней выставке образовательного оборудования в Китае были представлены «ПК-терминалы, ноутбуки, умные доски и интерактивные экраны на независимой процессорной платформе Zhaoxin».

Главный партнер, показавший новинки на KX-7000 – Lenovo. Флагманский ПК P90z G1t в черном корпусе оснащен восьмиядерным процессором KX-7000 на частоте до 3.6 ГГц, 16 ГБ ОЗУ (с возможностью расширения до 128 ГБ) и NVMe SSD на 512 ГБ.

Также в устройстве есть Ethernet, 8 портов USB 3.0 (один Type-C). ПК поддерживает дискретную графику и Wi-Fi.

Более компактный Lenovo M90z G1s предлагает похожие характеристики в корпусе объемом 8.2 литра. Основное отличие – ограничение на объем дополнительной памяти и, возможно, размер дискретной видеокарты.

Компьютеры на x86-архитектуре могут работать как под Windows, так и под популярными дистрибутивами Linux. Однако, Китай стремится к независимости в сфере ПО, поэтому Zhaoxin упоминает поддержку отечественных ОС UOS, Galaxy Kirin, Zhongke Founder.