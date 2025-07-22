Lenovo представила игровую мышь G701 всего за $15

Внутри установлены механические переключатели Huannuo, рассчитанные на 100 млн нажатий, а также сенсор PAW3311 с максимальным разрешением 12 000 DPI. Мышь оснащена аккумулятором емкостью 500 мАч.

Lenovo G701 поддерживает три режима подключения: проводной, Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц. За $15 это одна из самых доступных игровых мышей с современными характеристиками в своем классе.