Lenovo представила монитор с функцией «3D без очков»

Особенностью данной модели является встроенная 3D-камера, которая способна отслеживать движение глаз пользователя и в режиме реального времени корректировать стереоскопическое изображение.

Благодаря этому достигается эффект объемного отображения контента без использования специальных 3D-очков.

Монитор поддерживает загрузку и отображение различных 3D-моделей в форматах OBJ, GLB, 3DS и других, причем разработчики обещают четкую прорисовку всех деталей и текстур. Переключение между 2D и 3D-режимами выполняется одним нажатием клавиши.

Помимо уникальной функциональности, новинка может похвастаться широкими углами обзора благодаря IPS-матрице, 100% охватом цветового пространства sRGB и неплохой контрастностью 1200:1.

Разъемов предусмотрено предостаточно, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C и традиционные USB 3.0.

За инновационные возможности, однако, придется изрядно раскошелиться. Цена Lenovo ThinkVision 3D на китайском рынке составляет около 180 тыс рублей по нынешнему курсу. Будет ли монитор доступен в России, пока неизвестно.