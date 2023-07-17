Lenovo представила видеокарту RTX 4060 размером с жёсткий диск

Новинка отличается компактным размером, который сравним с жёстким диском. Адаптер обладает высокой производительностью и энергоэффективностью.

Lenovo RTX 4060 имеет длину всего 15 см и укомплектована двухслотовой системой охлаждения с одним вентилятором. Она основана на графическом процессоре AD107 от NVIDIA и обладает 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти, соединенной с графическим процессором через 128-битную шину.

Карта также обеспечивает низкое энергопотребление в 115 Вт, что позволяет создавать компактные системы для ограниченных по размеру корпусов.

Отметим, что на данный момент Lenovo является одним из немногих производителей, предлагающих видеокарты RTX 4060 в форм-факторе Mini-ITX. Однако появление устройства на рынке может стимулировать и другие компании обратить внимание на эту область, разработав собственные компактные решения.