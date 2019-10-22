Lenovo привезла в Россию безрамочный компьютер-моноблок с восьмиядерными процессорами

Есть две версии моноблока: на 24 и 27 дюймов. Оба варианта работают на базе процессоров Intel Core 9-го поколения (Core i3-9100T, Core i5-9400T и Core i7-9700T, в зависимости от версии), но для для 24-дюймового моноблока опционально доступна конфигурация с процессором AMD Ryzen 5 3400GE и Ryzen 3 3200GE. Оперативной памяти в устройстве установлено до 16 ГБ, а постоянной — до 2 ТБ HDD и 1 ТБ SSD. Разрешение экрана в 24-дюймовой версии FullHD или 1920 х 1080 пикселей, а в версии на 27-дюймов QuadHD или 2560 x 1440 пикселей.