Lenovo стала лидером рынка компьютеров и ноутбуков по итогам 2018 года

Аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования по компьютерному рынку за четвёртый квартал и 2018 год в целом. Мировые поставки компьютеров за 2018 год составили 259,4 миллиона, что на 1,3% меньше результатов 2017 года. Таким образом, продажи компьютеров по миру снижаются уже седьмой год подряд.

Первое место заняла китайская компания Lenovo, сместив прошлогоднего лидера рынка — компанию HP. На долю Lenovo приходится 58,46 млн компьютеров, что составляет 22,5% от общемировых продаж ПК. Затем идёт HP с 56,33 млн и 21,7%, на третьем месте находится Dell с 41,91 млн и 16,2%, а замыкаю пятёрку лидеров Apple с 18,01 млн и 6,9%, Acer с 15,72 млн и 6,1%, ASUS с 15,53 млн и 6%.