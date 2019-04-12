Lenovo утратила титул крупнейшего производителя компьютеров в мире

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт по рынку компьютеров в первом квартале 2019 года. За этот период в мире было продано почти 58,5 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций, что на 3% меньше результатов прошлого года.

В прошедшем квартале произошло смена мирового лидера — раньше первое место занимала китайская компания Lenovo, а теперь её сместила HP. Компания HP продала 13,58 млн устройств и занимает долю рынка 23,2%. Интересно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи HP снизились на 0,8%.